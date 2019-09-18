Автомобиль протаранил одну из башен Трампа в США. Видео

В американском городе Нью-Рошелл штата Нью-Йорк машина въехала в вестибюль 40-этажного здания отеля Trump Plaza. В результате происшествия пострадал один человек. По информации CBS News, в автомобиле был только шофёр, о его состоянии пока неизвестно.

Как уточняет RT, жизни пострадавшего человека в вестибюле отеля ничего не угрожает. Им оказался посетитель, который в момент происшествия находился в здании высотки, передает Газета.ру. Городские правоохранительные органы расценивают произошедшее как несчастный случай. Назначено расследование. Точные причины ЧП пока неясны.

Очевидцы выкладывают в сеть видео места происшествия.