Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
22 июля 202013:22
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Краснодарской и Краснодонской улиц неподалёку от метро «Люблино». Один из них после столкновения отбросило на пешеходов, собиравшихся переходить проезжую часть.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные власти, пострадали три человека. Информации об их состоянии пока нет.
На обеих улицах для движения перекрыты по одной полосе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru