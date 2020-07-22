Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Краснодарской и Краснодонской улиц неподалёку от метро «Люблино». Один из них после столкновения отбросило на пешеходов, собиравшихся переходить проезжую часть.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные власти, пострадали три человека. Информации об их состоянии пока нет.

На обеих улицах для движения перекрыты по одной полосе.

