Автомобиль начальника районного отдела полиции взорвали в Херсонской области

Автомобиль начальника районного отдела полиции взорвали в Херсонской области, он получил минно-взрывную травму, сообщили в Следственном комитете России по региону.

В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Ранее начальник группы пропусков службы безопасности на Запорожской АЭС погиб в Энергодаре при взрыве автомобиля, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонАвтомобильВзрыв

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