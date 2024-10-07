Автомобиль начальника районного отдела полиции взорвали в Херсонской области
7 октября 202416:19
Автомобиль начальника районного отдела полиции взорвали в Херсонской области, он получил минно-взрывную травму, сообщили в Следственном комитете России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы.
Ранее начальник группы пропусков службы безопасности на Запорожской АЭС погиб в Энергодаре при взрыве автомобиля, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru