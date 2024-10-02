В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи

В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль, принадлежащий бывшему судье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По мнению Рогова, за этим актом стоит военная разведка Украины, которая уже заявила о своей ответственности в официальном. В сообщении утверждается, что судья якобы погиб, и это должно служить «предупреждением» для остальных.

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Однако Рогов опроверг эту информацию, подчеркнув, что пострадавший, который в настоящее время проходит переквалификацию для работы в российской судебной системе, жив и не испытывает угрозы для здоровья.

Он также назвал сообщения украинских источников об «успешном теракте» в Бердянске фейком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:АвтомобильВзрывЗапорожье

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