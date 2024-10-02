В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи
В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль, принадлежащий бывшему судье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По мнению Рогова, за этим актом стоит военная разведка Украины, которая уже заявила о своей ответственности в официальном. В сообщении утверждается, что судья якобы погиб, и это должно служить «предупреждением» для остальных.
Однако Рогов опроверг эту информацию, подчеркнув, что пострадавший, который в настоящее время проходит переквалификацию для работы в российской судебной системе, жив и не испытывает угрозы для здоровья.
Он также назвал сообщения украинских источников об «успешном теракте» в Бердянске фейком, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США надеются на скорое дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
- ЦИАН: Рост стоимости аренды жилья прекратился
- В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи
- Небензя назвал хамством решение Израиля объявить Гутерриша persona non grata
- Уровень безработицы в России в августе остался на историческом минимуме 2,4%
- МИД отклонил демарш Японии по поводу мнимого нарушения границ российским самолетом
- Более миллиона ливанцев покинули свои дома из-за израильских ударов
- Бывшего замначальника филиала Минобороны арестовали за мошенничество
- СК: У фигурантов дела биржи Cryptex нашли пикап Tesla и вертолёт
- Суд арестовал $372 млн на счетах американских банков в России по иску Генпрокуратуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru