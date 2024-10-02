В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи

Однако Рогов опроверг эту информацию, подчеркнув, что пострадавший, который в настоящее время проходит переквалификацию для работы в российской судебной системе, жив и не испытывает угрозы для здоровья.

Он также назвал сообщения украинских источников об «успешном теракте» в Бердянске фейком, передает «Радиоточка НСН».

