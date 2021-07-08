Автомобиль BMW наехал на двух подростков в Москвы
Водитель BMW совершил наезд на двоих несовершеннолетних, которые пересекали дорогу в неположенном месте на улице Металлургов на востоке столице. Об этом в четверг сообщает московское управление Госавтоинспекции в своем Telegram.
По данным ГИБДД, водитель наехал на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, пересекавших проезжую часть в неположенном месте. Нерегулируемый пешеходный переход был в 50 метрах от места, где случилось ДТП.
По имеющимся данным, подростки незначительно травмировались. Водитель не скрылся с места происшествия, в настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.
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