СМИ: Автогонщик Иван Куренбин со спутницей заживо сгорели после ДТП под Петебургом
Автогонщик Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина погибли после столкновения с опорой линии электропередачи под Выборгом в Ленинградской области, сообщает Пятый канал.
По данным СМИ, водитель и пассажир автомобиля Porshe врезались в опору ЛЭП, после чего машина загорелась. Находившиеся в автомобиле не смогли выбраться из него и скончались на месте происшествия.
Высшая лига дрифта России подтвердила смерть Куренбина. В Лиге отметили, что гонщик был одним из самых ранних представителей дрифт-движения Санкт-Петербурга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru