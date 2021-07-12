СМИ: Автогонщик Иван Куренбин со спутницей заживо сгорели после ДТП под Петебургом

Автогонщик Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина погибли после столкновения с опорой линии электропередачи под Выборгом в Ленинградской области, сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, водитель и пассажир автомобиля Porshe врезались в опору ЛЭП, после чего машина загорелась. Находившиеся в автомобиле не смогли выбраться из него и скончались на месте происшествия.

Высшая лига дрифта России подтвердила смерть Куренбина. В Лиге отметили, что гонщик был одним из самых ранних представителей дрифт-движения Санкт-Петербурга.

