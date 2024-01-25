Автобусы запущены МЖД после схода поезда у Волоколамска
Компенсационные автобусы запущены Московской железной дорогой для перевозки пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления после аварии на путях. Об этом информирует МЖД в своем Telegram-канале.
При проведении маневровых работ там сошёл с рельсов хозяйственный тепловоз. В результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП сейчас выясняют. После аварии движение поездов на данном участке было временно прекращено.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», в МЖД уточнили, что вокзалы на станциях Чисмена и Волоколамск функционируют в штатном режиме. До пассажиров доводится необходимая информация. На месте инцидента работают восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.
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