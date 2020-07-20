Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы

ДТП с участием автобуса произошло в понедельник утром в столичном районе Люблино. Как сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», предварительно известно об одном погибшем.

По данным городского департамента транспорта, водитель автобуса не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку на улице Ставропольская, 16.

В МВД пока не подтверждают информацию о погибшем и говорят о трёх пострадавших.

