Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы
20 июля 202009:09
ДТП с участием автобуса произошло в понедельник утром в столичном районе Люблино. Как сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», предварительно известно об одном погибшем.
По данным городского департамента транспорта, водитель автобуса не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку на улице Ставропольская, 16.
В МВД пока не подтверждают информацию о погибшем и говорят о трёх пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru