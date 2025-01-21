Автобус в Подмосковье съехал в кювет и врезался в дерево
21 января 202513:36
Не менее пяти человек пострадали в Московской области при аварии автобуса. Он съехал с трассы в кювет в Орехово-Зуеве на шестом километре дороги МБК - Анциферово - Давыдово.
Как сообщили в подмосковном главке МВД, ДТП произошло в 08:15 утра. После съезда в кювет автобус врезался в дерево.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. Состояние пострадавших не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru