Автобус в Подмосковье съехал в кювет и врезался в дерево

Не менее пяти человек пострадали в Московской области при аварии автобуса. Он съехал с трассы в кювет в Орехово-Зуеве на шестом километре дороги МБК - Анциферово - Давыдово.

Как сообщили в подмосковном главке МВД, ДТП произошло в 08:15 утра. После съезда в кювет автобус врезался в дерево.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. Состояние пострадавших не уточняется.

