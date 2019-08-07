Автобус в Долгопрудном задавил людей на остановке

Автобус в подмосковном городе Долгопрудный въехал в остановку общественного транспорта, задавив насмерть двух человек. Пешеходы скончались на месте. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», смертельная авария произошла на остановке «Общежитие» на Лихачёвском проспекте. В неё врезался рейсовый автобус № 368.

На месте происшествия работают все экстренные службы, устанавливаются обстоятельства трагического происшествия. Как уточняет RT, ДТП произошло в десять часов утра. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулём и он потерял контроль за управлением. От удара автобус отбросило на значительное расстояние.

