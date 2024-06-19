Автобус сгорел в пригороде Симферополя
Пассажирский автобус сгорел дотла под Симферополем. Об этом в своём Telegram-канале заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По его словам, возгорание произошло на 115 км автодороги «граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта». Здесь полностью сгорел междугородный автобус «Красное - Симферополь».
«К счастью, пострадавших среди граждан и участников дорожного движения нет. Автобус, к сожалению, восстановлению не подлежит», - написал министр.
Лукашенко добавил, что пожар потушили сотрудники МЧС, а в обстоятельствах инцидента будут разбираться компетентные органы.
Ранее во Владивостоке на территории компании-перевозчика сгорели четыре автобуса, сообщает RT.
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