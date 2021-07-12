Пассажирский автобус сгорел на западе Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Отмечается, что инцидент произошел у дома 16 по Митинской улице.

«Сотрудники ГИБДД уже на месте и разбираются в обстоятельствах происшествия», — цитирует сообщение РИА Новости.

В момент возгорания автобус остановился перед светофором, все семь человек, находившиеся в салоне, успели покинуть транспорт. В Госавтоинспекции подчеркнули, что пожар потушен, пострадавших нет.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы сообщил, что перед выходом на линию автобус прошел технический осмотр и был полностью исправен.

«Водитель автобуса, заметив возгорание, остановил автобус и оперативно вывел всех пассажиров», — сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Специалисты Мосгортранса установят подробности происшествия.

