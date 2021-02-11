Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Новрегии
Пять российских матросов получили лёгкие травмы при ДТП, которое произошло в Норвегии, сообщает генконсульство России в Киркенесе на своей странице «ВКонтакте».
Автобус, который перевозил российских моряков с траулеров «Обеляй» и «Капитан Дураченко», следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП «Стурскуг-Борисоглебск», съехал в кювет, уточнили в генконсульстве.
Пострадавшим спасатели оперативно оказали первую помощь, затем их доставили в больницу г. Киркенес. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом. Генеральное консульство России следит за развитием ситуации.
Ранее 20-летнего норвежца Мартина Якобсена выгнали из армии из-за русской матери и наличия родственников в России, сообщает Ura.ru. Молодой человек считает, что его заранее обвинили в государственной измене.
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