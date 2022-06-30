Автобус с детьми улетел в кювет на Кубани

Автобус с детьми, направлявшимися на соревнования, вылетел в кювет с трассы на Кубани, никто не пострадал. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

«Водитель почувствовал себя плохо, съехал на обочину и зацепил отбойник, никто не пострадал», - уточнили в отделе.

В салоне находились 19 детей-спортсменов, а также водитель и руководитель группы. Команда ехала с соревнований по волейболу из Геленджика в Новочеркасск (Ростовская область).

Как передает «Интерфакс», в пресс-службе краевой прокуратуры также добавили, что обстоятельства случившегося будут установлены путем проверки.