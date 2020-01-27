Маршрутка опрокинулась и загорелась на Кубани, уходя от погони

Микроавтобус перевернулся и загорелся в Краснодарском крае. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ. Авария произошла утром на трассе станица Тбилисская - станица Ново-Владимировская.

Виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-21102. При попытке обгона он не справился с управлением и врезался в микроавтобус «ГАЗель», который ехал впереди в попутном направлении. В результате столкновения автобус опрокинулся на дороге и загорелся. Все пострадавшие – его пассажиры.

Всего в пассажирском салоне находись 17 человек, отмечает RT. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

Как уточняют «Кубанские новости», ВАЗ-2110 преследовал «ГАЗ», при этом пассажир легковушки стрелял в воздух. Выяснилось, что во время остановки на маршруте следования в станице Архангельской у пассажиров «Газели» произошел конфликт с тремя пьяными молодыми людьми. После того как маршрутка продолжила движение, последние начали преследовать его на своём автомобиле.

