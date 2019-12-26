Автобус из Москвы попал в смертельное ДТП в Липецкой области

Рейсовый пассажирский автобус опрокинулся на 356-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Становлянского района.

По уточненным данным МЧС, погибли два человека, еще 17 пострадали. Предварительная причина ДТП – нарушение правил дорожного движения.

Автобус ехал из Москвы в Тбилиси, рассказал источник РИА Новости в экстренных службах.

