Автобус из Москвы попал в смертельное ДТП в Липецкой области
26 декабря 201919:51
Рейсовый пассажирский автобус опрокинулся на 356-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Становлянского района.
По уточненным данным МЧС, погибли два человека, еще 17 пострадали. Предварительная причина ДТП – нарушение правил дорожного движения.
Автобус ехал из Москвы в Тбилиси, рассказал источник РИА Новости в экстренных службах.
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