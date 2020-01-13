Авто сбило пожилую пару на «зебре» в Москве
13 января 202019:37
Двое пенсионеров попали под колёса иномарки на юго-западе столицы. Автомобиль сбил пожилых мужчину и женщину в Обручевском районе на улице Воронцовские Пруды. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию городского управления ГИБДД.
Наезд произошёл в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель Hyundai Solaris не скрылся с места происшествия. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, они доставлены в больницу по скорой помощи. На месте работают сотрудники полиции.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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