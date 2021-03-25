Австрия выдала РФ экс-чиновника Минкульта Мазо

Австрия выдала России экс-чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищении и легализации бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сегодня в сопровождении спецконвоя бывшего чиновника доставят в Москву.

Высший Земельный суд Вены в феврале принял решение об экстрадиции Мазо в Москву. Выдачи бывшего чиновника добивалась также Испания, подозревавшая чиновника в отмывании денег посредством приобретения дорогостоящей недвижимости, однако получила отказ.

Мазо, руководивший департаментом управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, проходит по делу о хищении сотен миллионов рублей, в 2015 году выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Чиновник заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.

