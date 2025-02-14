Авиационную опасность объявляли в Краснодаре и Ростовской области

Авиационную опасность объявляли около полудня на территории Краснодара. Оповещение распространили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Такое же предупреждение было выпущено по Ростовской области. Жителей призвали не подходить к окнам, соблюдать другие меры безопасности.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», через некоторое время сигнал тревоги отменили. Ранее 14 февраля ракетная опасность около 10 часов утра объявлялась на территории Белгородской области. Через полчаса был дан отбой.

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:Ростовская ОбластьАвиаударКраснодар

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