Авиалайнер в Индии раскололся после жёсткой посадки, есть погибшие
Самолёт авиакомпании Air India Express совершил жёсткую посадку в индийском городе Кожикоде (штат Керала), развалившись на части. Известно о гибели не менее трёх человек, включая пилота, передает India Today. Ранения получили 45 человек.
По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту самолёта могли находиться более 180 человек, включая экипаж и обслуживающий персонал. Посадка была осложнена тропическим ливнем.
Согласно информации портала Flightradar24, авария произошла с Boeing-737, который прилетел в Кожикоде из Дубая (Объединённые Арабские Эмираты). Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.
Air India Express - дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.
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