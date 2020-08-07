Авиалайнер в Индии раскололся после жёсткой посадки, есть погибшие

Самолёт авиакомпании Air India Express совершил жёсткую посадку в индийском городе Кожикоде (штат Керала), развалившись на части. Известно о гибели не менее трёх человек, включая пилота, передает India Today. Ранения получили 45 человек.

По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту самолёта могли находиться более 180 человек, включая экипаж и обслуживающий персонал. Посадка была осложнена тропическим ливнем.

Согласно информации портала Flightradar24, авария произошла с Boeing-737, который прилетел в Кожикоде из Дубая (Объединённые Арабские Эмираты). Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.

Air India Express - дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.

