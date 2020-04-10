Авиалайнер подал сигнал тревоги над Ростовской областью

Авиалайнер Boeing 737 с пассажирами на борту рейса Москва - Минеральные Воды подал сигнал бедствия. Об этом сигнализируют данные авиационного портала Flightradar.

Как уточняет РЕН ТВ, сигнал общей тревоги «general emergency» самолёт подал в небе над Ростовской областью. В это время он находился в воздухе немногим более часа.

При этом, лайнер не стал менять направление полёта, высота также не снижается. В ближайшее время он должен в аэропорту Минвод. Что тало причиной тревожного сигнала пока не ясно.

