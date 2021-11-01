Авария с пятью машинами произошла на МКАД

Пять автомобилей столкнулись в южной части МКАД, на этом участке дороги образовался затор. Такое сообщение сделал Дептранс Москвы в своем канале в Telegram.

По данным ведомства, ДТП случилось на 22 км кольцевой автодороги. Столкнулись пять автомобилей, о пострадавших не сообщается.

На место аварии выехали оперативные службы. По двум полосам их пяти движение автомобилей затруднено, водителям рекомендуют объезжать участок.

Ранее автомолюбителей предупредили о сильном тумане в Москве, который продлится до 10 утра вторника.

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ФОТО: РИА Новости
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