Авария с пятью машинами произошла на МКАД
Пять автомобилей столкнулись в южной части МКАД, на этом участке дороги образовался затор. Такое сообщение сделал Дептранс Москвы в своем канале в Telegram.
По данным ведомства, ДТП случилось на 22 км кольцевой автодороги. Столкнулись пять автомобилей, о пострадавших не сообщается.
На место аварии выехали оперативные службы. По двум полосам их пяти движение автомобилей затруднено, водителям рекомендуют объезжать участок.
Ранее автомолюбителей предупредили о сильном тумане в Москве, который продлится до 10 утра вторника.
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