Авария с пятью автомобилями произошла на Кубани

Бензовоз, автобус, грузовик и два легковых автомобиля пострадали в ДТП на Кубани вечером 8 февраля, есть погибший. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Пять транспортных средств столкнулись на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Авария произошла около 21:00 по московскому времени. В агентстве подчеркнули, что официального подтверждения данной информации получено не было.

По данным агентства, в результате происшествия один человек погиб, трое получили травмы, их госпитализировали. Кроме того, бензовоз перевернулся и на участке дороги произошел разлив топлива.

Источник агентства рассказал о том, что в автобус следовал по трассе без пассажиров. Движение на участке, где произошла авария, перекрыто.

