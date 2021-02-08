Авария с пятью автомобилями произошла на Кубани
Бензовоз, автобус, грузовик и два легковых автомобиля пострадали в ДТП на Кубани вечером 8 февраля, есть погибший. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Пять транспортных средств столкнулись на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Авария произошла около 21:00 по московскому времени. В агентстве подчеркнули, что официального подтверждения данной информации получено не было.
По данным агентства, в результате происшествия один человек погиб, трое получили травмы, их госпитализировали. Кроме того, бензовоз перевернулся и на участке дороги произошел разлив топлива.
Источник агентства рассказал о том, что в автобус следовал по трассе без пассажиров. Движение на участке, где произошла авария, перекрыто.
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