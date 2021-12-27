Авария лишила отопления более 40 тысяч человек в Краснодаре

Более 40 тысяч жителей Краснодара остались без отопления после утечки на магистральном теплопроводе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Авария затронула жителей Карасунского округа, 223 многоквартирных дома и 32 социально-значимых объекта. Утечка произошла в понедельник вечером. Начаты восстановительные работы, которые по плану завершаться к трем утра 28 декабря.

Предварительной причиной утечки назван износившийся теплопровод.





