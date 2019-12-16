Арсенал оружия обнаружен в жилом доме под Петербургом
16 декабря 201922:59
В частном жилом доме в Ленинградской области обнаружен арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации агентства, это может быть оружием времен ВОВ. Также агентству сообщили, что в доме проживает многодетная семья. В настоящее время в доме работают спецслужбы в рамках следственных действий.
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