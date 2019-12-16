Арсенал оружия обнаружен в жилом доме под Петербургом

В частном жилом доме в Ленинградской области обнаружен арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, это может быть оружием времен ВОВ. Также агентству сообщили, что в доме проживает многодетная семья. В настоящее время в доме работают спецслужбы в рамках следственных действий.



