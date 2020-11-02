Армия обороны НКР раскрыла свои потери

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило, что в зоне карабахского конфликта погибли ещё 11 военнослужащих.



По уточнённым данным ведомства, с начала боевых действий в результате столкновений с солдатами азербайджанской армии погибли уже 1177 военнослужащих НКР.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Премьер-министр Армении 31 октября попросил у президента России Владимира Путина поддержки. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, призвал своего российского коллегу сохранять нейтралитет.

