Архангельского и.о. министра образования заподозрили в совращении малолетних

Правоохранители задержали и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщает «Интерфакс». Чиновника подозревают по статьям «Развратные действия в отношении несовершеннолетних» «Изготовление и оборот порнографических материалов». Он задержан на 48 часов.



По версии следствия, подозреваемый общался в соцсетях с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, и отправил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В управлении Следственного комитета РФ по Архангельской области также рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновника администрации региона, однако его имя не уточнили.