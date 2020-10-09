Архангельского и.о. министра образования заподозрили в совращении малолетних

Правоохранители задержали и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщает «Интерфакс». Чиновника подозревают по статьям «Развратные действия в отношении несовершеннолетних» «Изготовление и оборот порнографических материалов». Он задержан на 48 часов.

По версии следствия, подозреваемый общался в соцсетях с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, и отправил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В управлении Следственного комитета РФ по Архангельской области также рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновника администрации региона, однако его имя не уточнили.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Следственный КомитетАрхангельская ОбластьНесовершеннолетние
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