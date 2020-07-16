Арестованы два сотрудника СИЗО «Матросская тишина» по делу о крупных взятках
Суд арестовал двоих сотрудников СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в получении взяток на 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
В столичном управлении СК агентству сообщили, что, согласно следствию, в первой половину 2019 года задержанные осуществляли передачу запрещенных на территории изолятора вещей заключенным. Общая сумма взяток оценивается в 5 млн рублей. Также следователи заявляют об угрозах и шантаже в отношении заключенных.
По данному факту возбуждены уголовное дело о превышении должностных полномочий, о получении взятки в особо крупном размере), о вымогательстве, совершенном в крупном размере.
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