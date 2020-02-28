Арестована начальница отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Уголовное дело расследует Следственный комитет.

Имя Алешиной фигурировало в сообщениях нескольких Telegram-каналов, которые в конце декабря рассказали о десятках обысков в Москве по делу о госконтракте между МВД России и «Центральным страховым обществом».

