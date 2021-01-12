Арестован водитель самосвала, смявший военную колонну в Подмосковье

Суд подмосковного Красногорска принял решение об аресте водителя грузовика Ивана Гаврикова, который накануне протаранил колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе. Заключить подозреваемого в следственный изолятор просило следствие.

Авария произошла на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово в районе Красногорска. Большегрузный автомобиль врезался в автобусы ПАЗ Минобороны, которые в этот момент остановились на обочине из-за поломки одного из них. Погибли четыре человека, 45 пострадали, большинство из них остаются в госпитале.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, ещё одно дело открыто по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин». Вину водитель самосвала не признаёт.

