Арестован водитель самосвала, смявший военную колонну в Подмосковье
Суд подмосковного Красногорска принял решение об аресте водителя грузовика Ивана Гаврикова, который накануне протаранил колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе. Заключить подозреваемого в следственный изолятор просило следствие.
Авария произошла на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово в районе Красногорска. Большегрузный автомобиль врезался в автобусы ПАЗ Минобороны, которые в этот момент остановились на обочине из-за поломки одного из них. Погибли четыре человека, 45 пострадали, большинство из них остаются в госпитале.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, ещё одно дело открыто по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин». Вину водитель самосвала не признаёт.
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