Арестован владелец турбазы на Алтае, где погибла семья из четырёх человек

Владелец и глава туристической базы «Глобус» в Алтайском районе Алтайского края отправлен в следственный изолятор на 2 месяца. Такое постановление вынес Алтайский район суд после того, как следователи предъявили обвинение мужчине по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», передает ТАСС.

Ранее на турбазе у озера Ая погибла семья из четырёх человек. Как установила экспертиза, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Произошло этого из-за работы двух бензиновых электрогенераторов. В ночь на 27 июля в связи с отключением электричества владелец базы распорядился установить их в здании бойлерной для подключения системы водоснабжения.

В результате работы генераторов монооксид углерода попал в номера на втором этаже корпуса для отдыхающих. Смертельно отравление получили мать, отец, их 16-летний сын и дочь 10 лет. Семья приехала на отдых из Барнаула. Их тела обнаружили только через несколько дней.

