Арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара
Городской суд Нарьян-Мара принял решение об аресте подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка», передает RT. О заключении под стражу задержанного просил следователь Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В ходе допроса в суде подозреваемый отказался давать показания.
Накануне жнём, 36-летний местный житель зарезал ребёнка в саду во время тихого часа. По предварительным данным, подозреваемый находился на учете в наркологическом диспансере как хронически алкоголик. Сразу после задержания он заявил, что пошёл на убийство, чтобы исполнилось заклинание, о котором он прочитал в книге.
Как сообщает Следственный комитет, задержан также сотрудник ЧОП, которое отвечало за охрану помещений детского сада.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка».
Как сообщает Ura.ru, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать проверку безопасности всех детских учреждений на Южном Урале после этой трагедии с подключением полиции. Глава региона также потребовал в кратчайшие сроки представить рекомендации по обеспечению необходимого уровня безопасности детей.
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