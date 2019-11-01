Арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара

Городской суд Нарьян-Мара принял решение об аресте подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка», передает RT. О заключении под стражу задержанного просил следователь Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В ходе допроса в суде подозреваемый отказался давать показания.

Накануне жнём, 36-летний местный житель зарезал ребёнка в саду во время тихого часа. По предварительным данным, подозреваемый находился на учете в наркологическом диспансере как хронически алкоголик. Сразу после задержания он заявил, что пошёл на убийство, чтобы исполнилось заклинание, о котором он прочитал в книге.