Арестован обвиняемый в убийстве сотрудника СК

2 октября 201916:19

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева по обвинению в убийстве сотрудника Следственного комитета. Срок ареста определён до 1 декабря, передаёт RT.

Нападение на полковника юстиции Владислава Капустина было совершено накануне в Москве прямо у проходной Следственного комитета в Техническом переулке. Злоумышленник ударил сотрудника СК ножом в спину.

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Раненый Капустин умер в больнице.

Как отмечает Ura.ru, Владислав Капустин в 2016 году принимал участие в разбирательстве хищения денег, которые «Русфонд» собрал на лечение певицы Жанны Фриске от рака. Тогда полковник передал это дело в полицию.

Обвиняемому в убийстве грозит пожизненное лишение свободы.

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