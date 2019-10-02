Арестован обвиняемый в убийстве сотрудника СК
Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева по обвинению в убийстве сотрудника Следственного комитета. Срок ареста определён до 1 декабря, передаёт RT.
Нападение на полковника юстиции Владислава Капустина было совершено накануне в Москве прямо у проходной Следственного комитета в Техническом переулке. Злоумышленник ударил сотрудника СК ножом в спину.
Раненый Капустин умер в больнице.
Как отмечает Ura.ru, Владислав Капустин в 2016 году принимал участие в разбирательстве хищения денег, которые «Русфонд» собрал на лечение певицы Жанны Фриске от рака. Тогда полковник передал это дело в полицию.
Обвиняемому в убийстве грозит пожизненное лишение свободы.
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