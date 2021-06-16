Арестован директор АЗС в Новосибирске, где взорвался газ

Директор АЗС в Новосибирске, в результате пожара и взрывов на которой пострадали более 30 человек, арестован по решению суда, сообщает в среду ТАСС.

Центральный районный суда Новосибирска арестовал обвиняемого на два месяца, до 14 августа.

Ранее сообщалось, что по делу о пожаре задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС. Следствие полагает, что они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Как сообщалось, в воскресенье на АЗС в Новосибирске начался пожар, в результате которого стали взрываться резервуары с топливом. Его причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Сообщалось о 35 пострадавших, 20 из которых были госпитализированы с ожогами.

По состоянию на утро среды, в больнице остаются 16 пострадавших, шестеро из них - в реанимации, отмечает «Интерфакс».

