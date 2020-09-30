Анапу и Новороссийск затопило за час месячной нормой осадков
Сильный ливень обрушился на Черноморское побережье Краснодарского края. Почти месячная норма осадков выпала в городе-курорте Анапе всего за полтора часа. Ряд районов подтоплены, сообщили ТАСС в городской администрации.
По всем экстренным обращениям жителей оперативно реагируют аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС», а также службы ЖКХ.
Ливень обрушился и на Новороссийск, там продолжает действовать режим повышенной готовности. Организовано оперативное дежурство городских и районных штабов. За час в различных частях города выпало от 20 до 40 мм осадков. Это также сопоставимо с месячной нормой.
В окрестностях Новороссийска в некоторых населённых пунктах сошли грязевые потоки, кое-где была повреждена или перекрыта проезжая часть. На данный момент движение восстановлено.
Экстренное предупреждение накануне объявили по всей территории Краснодарского края из-за ливней, сильного ветра и возможного подъема уровня рек. В ближайшие два дня предупреждение сохраняется за исключением Сочи. На черноморском побережье есть риск возникновения смерчей.
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