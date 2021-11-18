Американский рэпер застрелен в штате Теннесси

Американский рэпер Янг Дольф застрелен в городе Мемфис (штат Теннесси), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам свидетелей, артиста застрелили из окна проезжающего автомобиля. Информация о стрелявших не предоставляется.

Дольф имеет на счету семь студийных альбомов и популярный YouTube-канал с более чем 1,45 млн подписчиками. Настоящее имя рэпера - Адольф Роберт Торнтон-младший.

Отмечается, что ранее покушения на рэпера совершались неоднократно.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:РэперСША
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