Американский рэпер застрелен в штате Теннесси
18 ноября 202100:26
Американский рэпер Янг Дольф застрелен в городе Мемфис (штат Теннесси), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По словам свидетелей, артиста застрелили из окна проезжающего автомобиля. Информация о стрелявших не предоставляется.
Дольф имеет на счету семь студийных альбомов и популярный YouTube-канал с более чем 1,45 млн подписчиками. Настоящее имя рэпера - Адольф Роберт Торнтон-младший.
Отмечается, что ранее покушения на рэпера совершались неоднократно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru