Алёхина раскрыла подробности задержания Энтео
Участница Pussy Riot заявила НСН, что активист направлялся на встречу с ней в туре.
В аэропорту Шереметьево задержан основатель движения «Декоммунизации» Дмитрий Цорионов (Энтео). Как сообщает РЕН ТВ, он намерен был вылететь в Польшу.
Участница группы Pussy Riot Мария Алёхина сообщила в эфире НСН, что не знает причин задержания активиста. Однако, по её словам, это может быть связано с недавней акцией в поддержку политических заключённых. Несколько дней назад была задержана другая активистка, ей также вменяют участие в акции протеста.
«Его задержали два часа назад в Шереметьеве. Мы его ищем по разным ОВД, точнее, ищет мой товарищ, потому что я в туре. Он написал мне сообщение. Нет никаких версий. Полтора-два дня назад задержали Людмилу Сукову, предположительно за участие в акции “Стоп (!) ГУЛАГ” с банером в поддержку политзаключённых. Он направлялся ко мне, в тур», — рассказала Алёхина.
Добавим, Дмитрий Энтео ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Он возглавляет движение «Декоммунизация» и известен своими эпатажными и провокационными акциями.
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