Алёхина раскрыла подробности задержания Энтео

«Его задержали два часа назад в Шереметьеве. Мы его ищем по разным ОВД, точнее, ищет мой товарищ, потому что я в туре. Он написал мне сообщение. Нет никаких версий. Полтора-два дня назад задержали Людмилу Сукову, предположительно за участие в акции “Стоп (!) ГУЛАГ” с банером в поддержку политзаключённых. Он направлялся ко мне, в тур», — рассказала Алёхина.

Добавим, Дмитрий Энтео ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Он возглавляет движение «Декоммунизация» и известен своими эпатажными и провокационными акциями.

