Алиев обвинил Пашиняна в ракетном обстреле Гянджи

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что указание о ракетном обстреле жилого района города Гянджа дал лично премьер-министр Армении, сообщает ТАСС.

В интервью турецкому телеканалу Haber Global Алиев сообщил, что, по имеющейся у Баку информации, «решение об обстреле города было принято лично Пашиняном».

Исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов рассказал, для обстрела была использована баллистическая ракета системы "Эльбрус" - такой вывод был сделан на основе анализа её обломков.

Помощник Алиева Хикмет Гаджиев уточнил, что такая ракета в НАТО называется SCUD и использование подобного вооружения для обстрела крупного города является вандализмом и военным преступлением. В Генпрокуратуре Азербайджана рассказали, что в результате ракетного обстрела Гянджи погибли 9 человек, 34 получили ранения.

Кроме этого Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана заняли несколько населённых пунктов Нагорного Карабаха. Это посёлок Гадрут, сёла Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Чайлы, Йухары, Гюзляк, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы и Сур.

