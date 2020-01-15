Александра Серова подстрелили в ходе драки в кафе

Певец Александр Серов попал в неприятную историю - ему прострелили ногу во время потасовки в одном из подмосковных кафе. О произошедшем рассказал сам Народный артист России. По его словам, конфликт возник, когда он вместе с товарищем выпивал в баре.

Повздорившие вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, однако, как заметил Серов, «разговора не получилось»». Один из противников выхватил пистолет и выстрелил в ногу певцу. После этого все нападавшие разбежались.

Артиста отправили на скорой в институт хирургии имени Вишневского, где ему провели операцию и извлекли пулю. Певец поблагодарил медиков и заверил поклонников, что его здоровью сейчас ничего не угрожает, хотя он прихрамывает, сообщают «Дни.ру».

Александр Серов также рассказал, что решил не обращаться в полицию по факту происшествия.

