Актёра из «Глухаря» обманули «лжебанкиры»

Известный по съёмкам в сериале «Глухарь» актёр Денис Жариков стал жертвой мошенников, уговоривших его перевести им на счёт 145 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По имеющимся данным, 21-летнему актёру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности Сбербанка и сообщила, что с его счёта якобы пытаются похитить деньги. То, что Жариков не является клиентом Сбербанка, мошенников не остановило. Узнав об этом, девушка перевела звонок на «коллегу» из «Альфа-банка», говорится в материале.

Жариков в итоге перевёл деньги, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

Как отмечает РЕН ТВ, семь лет назад Жариков, будучи подростком, лишился золотой цепочки с крестиком, айфона и наушников: взрослый мужчина ограбил его средь бела дня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БанкМошенникиАктёры
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