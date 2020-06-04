Актёра из «Глухаря» обманули «лжебанкиры»

По имеющимся данным, 21-летнему актёру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности Сбербанка и сообщила, что с его счёта якобы пытаются похитить деньги. То, что Жариков не является клиентом Сбербанка, мошенников не остановило. Узнав об этом, девушка перевела звонок на «коллегу» из «Альфа-банка», говорится в материале.

Жариков в итоге перевёл деньги, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

Как отмечает РЕН ТВ, семь лет назад Жариков, будучи подростком, лишился золотой цепочки с крестиком, айфона и наушников: взрослый мужчина ограбил его средь бела дня.

