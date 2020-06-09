Актёра Ефремова отпустили под подписку после смертельного ДТП в Москве

Актёр Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре в Москвы отпущен из полиции домой под подписку о невыезде. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сегодня утром стало известно о смерти водителя микро-грузовика, в который врезался внедорожник артиста. Авария произошла минувшим вечером в центре российской столицы на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Машина Ефремова выехала на полосу встречного движения, задев несколько автомобилей.

Судя по видеокадрам с места происшествия, актер был сильно пьян. Как отмечает Газета.ру, позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, ещё до того, как стало известно о смерти водителя машины, в которую врезался Ефремов, потребовал тюремного заключения для Михаила Ефремова, передает «Свободная пресса». По словам политика, лечить артиста уже поздно, а жалеть нельзя. Милонов также предлагает лишить актера всех ролей и званий.

