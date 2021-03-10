Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несанкционированной акции в Москве

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актрису Дарью-Аглаю Тарасову за участие в несогласованной акции, сообщает РИА Новости.

Артистку признали виновной по статье «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В качестве наказания ей выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, вечером 2 февраля Тарасова «добровольно приняла участие в несогласованном публичном массовом мероприятии» на улице Большая Дмитровка и в составе группы граждан в количестве более 500 человек «скандировала лозунги, привлекала внимание граждан и СМИ, игнорировала разъяснения сотрудников полиции».

Акции протеста прошли в России после ареста Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Оппозиционера приговорили к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

