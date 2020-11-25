Актриса из «Довлатова» и «Мажора-3» умерла в возрасте 45 лет
Ушла из жизни российская актриса Светлана Обидина. Об этом накануне сообщили в театре-фестивале «Балтийский дом», в труппу которого она была принята в 1998 году.
«Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная – Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями», - говорят о ней в театре.
«Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», - написал на своей странице в Facebook режиссёр Алексей Герман-младший, который работал с Обидиной на съёмках фильма «Довлатов».
Светлане Обидиной было 45 лет. По словам её коллег, она скончалась ещё 18 ноября, но семья артистки не объявляла об этом.
Обидина известна «Дуэлянт» и «Петербург. Только по любви».
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