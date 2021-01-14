Активисты сожгли полицейский участок в Брюсселе из-за смерти задержанного мигранта

Протестующие подожгли полицейский участок в районе Схарбек на севере Брюсселя после гибели задержанного правоохранителями мигранта. Об этом сообщает Mediavenir.

Речь идет об инциденте с 23-летним мигрантом, который был задержан из-за отказа пройти проверку на фоне пандемии коронавируса. По дороге в участок он потерял сознание, а позже скончался в больнице.

Отмечается, что в акции участвовали более 400 человек, 80 из которых позже были задержаны. Они вышли на улицу Брабан и направились к комиссариату на площади Лье.

Ситуация обострилась к вечеру, когда к протестующим направились правоохранительные отряды. Некоторые из собравшихся кидали в полицейские машины камни и дымовые шашки. Полицейский участок удалось потушить.

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ФОТО: pixabay.com
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