Активисты сожгли полицейский участок в Брюсселе из-за смерти задержанного мигранта
Протестующие подожгли полицейский участок в районе Схарбек на севере Брюсселя после гибели задержанного правоохранителями мигранта. Об этом сообщает Mediavenir.
Речь идет об инциденте с 23-летним мигрантом, который был задержан из-за отказа пройти проверку на фоне пандемии коронавируса. По дороге в участок он потерял сознание, а позже скончался в больнице.
🇧🇪 FLASH - Des émeutes ont éclaté à #Bruxelles en fin d'après-midi en marge d'un rassemblement appelé par la famille d'#Ibrahima, 23 ans, décédé samedi dernier lors de son interpellation. Un commissariat a été incendié, 80 manifestants ont été interpellés. (RTBF) pic.twitter.com/bX2e223L9y— Mediavenir (@Mediavenir) January 13, 2021
Отмечается, что в акции участвовали более 400 человек, 80 из которых позже были задержаны. Они вышли на улицу Брабан и направились к комиссариату на площади Лье.
Ситуация обострилась к вечеру, когда к протестующим направились правоохранительные отряды. Некоторые из собравшихся кидали в полицейские машины камни и дымовые шашки. Полицейский участок удалось потушить.
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