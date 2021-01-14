Активисты сожгли полицейский участок в Брюсселе из-за смерти задержанного мигранта

Отмечается, что в акции участвовали более 400 человек, 80 из которых позже были задержаны. Они вышли на улицу Брабан и направились к комиссариату на площади Лье.

Ситуация обострилась к вечеру, когда к протестующим направились правоохранительные отряды. Некоторые из собравшихся кидали в полицейские машины камни и дымовые шашки. Полицейский участок удалось потушить.

