Активисты «ЛизыАлерт» в Тюмени помогли найти двух пропавших девочек
Активисты «ЛизаАлерт» помогли найти двух девочек, которые пропали в Тюменской области. Как сообщили в поисковом отряде, было неизвестно местонахождение сестёр Анны и Анастасии Б. четырёх и девяти лет.
Около часа дня отец заехал домой, чтобы отвезти старшую дочь на уроки в школу, однако дети в квартире отсутствовали. В ходе поисков мужчина нашёл велосипед и беговел девочек неподалёку от дома.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо волонтёров к поискам были привлечены сотрудники полиции, кинологи. Около 17 часов по московскому времени на сетевых ресурсах поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области появилось сообщение, что девочки найдены. По предварительным данным, они просто ушли гулять, никого не предупредив.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru