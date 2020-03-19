Актера из «Кадетства» задержали в Москве за конфликт с врачами «скорой помощи»

В Москве полиция задержала актера Кирилла Емельянова за конфликт с врачами «скорой помощи». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД столицы.

По данным агентства, полицейские прибыли на 2-й Мосфильмовский переулок после поступившего сообщения о конфликте. В результате был задержан молодой человек в нетрезвом состоянии, который нецензурно выражался в адрес сотрудников «скорой помощи». Детали конфликта не уточняются.

Дальнейшую работу в связи с произошедшим будут вести следственные органы. Как отметили в агентстве, задержанный актер Емельянов известен своими ролями в сериале "Кадетство" и "Ералаше".







