Актера из «Интернов» задержали за пьяную драку в московском метро
Известный по ролям в сериале «Интерны» и «Кухня» актер Джан Бадмаев задержан после драки в московском метрополитене, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что в день своего рождения артист повздорил с другим пассажиром в переходе на станции «Театральная». Во время потасовки он порвал кожаную куртку оппоненту. Бадмаева задержали охранники метрополитена и передали его полиции. При этом у актера имелись признаки опьянения.
В пресс-службе УВД на Московском метрополитене подтвердили факт драки. На одного из участников стычки оформили протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Окружная комиссия отказалась регистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
- Мировые толстосумы потеряли за день $117 млрд
- Режим ЧС отменён в Ачинске
- США отказались приватно осмотреть ракету из-за которой вышли из ДРСМД
- СК подтвердил гибель человека в результате ЧП под Ачинском