Актера из «Интернов» задержали за пьяную драку в московском метро

Известный по ролям в сериале «Интерны» и «Кухня» актер Джан Бадмаев задержан после драки в московском метрополитене, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в день своего рождения артист повздорил с другим пассажиром в переходе на станции «Театральная». Во время потасовки он порвал кожаную куртку оппоненту. Бадмаева задержали охранники метрополитена и передали его полиции. При этом у актера имелись признаки опьянения.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене подтвердили факт драки. На одного из участников стычки оформили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

