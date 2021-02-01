Актер Виктор Павлюченков умер на 58 году жизни

Актер театр и кино Виктор Павлюченков скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

«1 февраля на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», - говорится в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется.

Павлюченков являлся профессиональным каскадером, членом Ассоциации каскадеров РФ. На его счету более двадцати ролей в кино, в том числе «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов». Является выпускником ГИТИСа 1990 года.

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ФОТО: pixabay.com
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