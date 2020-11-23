Актер Павел Прилучный госпитализирован с травмой головы

Павел Прилучный, главный актер телесериала «Мажор», попал в больницу. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», актер получил серьезную травму головы и, возможно, переломы костей лица.

Сам Прилучный утверждает, что получил травмы в Калининграде, когда поскользнулся и ударился лицом.

Сейчас он находится в больнице имени Пирогова. Актер снял видео, в котором показал вид из окна своей палаты.

Отмечается, что в крови Прилучного не обнаружили алкоголя. Он пробудет в клинике как минимум две недели.

