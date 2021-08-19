Актер из «Убить била» скончался в Японии

Японский актер Синъити «Сонни» Чиба скончался в четверг в больнице в городе Кимицу (Япония) в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Japan Times.



По сообщениям японских СМИ, актер заразился COVID-19 в конце прошлого месяца и лечился в домашних условиях. После того как 8 августа его пневмония обострилась, он был госпитализирован.



Чиба широко известен своими навыками боевых искусств, в связи с чем его прозвали японским Брюсом Ли.

Как отмечает издание, режиссер Квентин Тарантино сыграл важную роль в представлении Чибы более широкой зарубежной аудитории. В частности, он снялся в в фильме Тарантино «Убить Билла» (2003).







